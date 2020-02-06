В российских новостройках площади уменьшаются, а этажи растут

За последние 10 лет площади квартир в России уменьшились практически на четверть, а этажи прибавили единицу. Сообщает Российская газета со ссылкой на исследование "Циан".

Средняя площадь квартир, построенных за последнее десятилетие, составила 58,9 квадратных метра. Это на шестнадцать "квадратов" меньше, чем в 2000-х, что сопоставимо с размером отдельной комнаты.

- Средняя этажность домов выросла на один этаж, а за столетие - на восемь. Дома, построенные в 1920-1929 годах, в среднем насчитывали 4,9 этажа, а в 2010-х - уже тринадцать, - утверждает Анна Николаева. - Кстати, самая дорогая недвижимость продается в домах, сданных сто лет назад. Средняя стоимость квадратного метра там превышает 200 тысяч рублей.

Максимальная средняя этажность зафиксирована в Екатеринбурге (16,1 этажа), Москве (15,6) и Красноярске (15). Минимальная - в Волгограде (8,9), Самаре (9,6) и Омске (10,9 этажа).