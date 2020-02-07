Аграрии Иркутской области с начала 2020 года взяли кредиты на 215 млн рублей

Минсельхоз России с начала 2020 года выдал аграриям Иркутской области кредиты на 215 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на министра сельского хозяйства Приангарья Илью Сумарокова.

Аграрии получили кредиты по сниженной до 5% ставке.

«Планом льготного краткосрочного кредитования на 2020 год Минсельхозом России до Иркутской области доведено 92,3 млн рублей на субсидирование банков, предоставляющих льготные кредиты аграриям. Такой объём субсидий позволит привлечь около 3 миллиардов рублей кредитных ресурсов только по краткосрочным кредитам. С учётом льготных инвестиционных кредитов объём средств может составить более 4 миллиардов рублей», – отмечается в сообщении.

По информации регправительства, с 2020 года максимальный размер льготного краткосрочного кредита на одного заемщика увеличен с 400 до 600 миллионов рублей. Кроме того, появилась возможность продлить на срок до 12 лет ранее взятый кредит на строительство новых тепличных комплексов, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и последующей переработке свиней, приобретение оборудования и специализированного транспорта. Ранее срок таких кредитов не превышал 8 лет.