Две братчанки стали жертвами мошенников и лишились более 300 тысяч рублей

Две жительницы города Братска Иркутской области стали жертвами мошенников и лишились более 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Одной из них, 57-летней женщине, в конце января на телефон позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сказал, что якобы с её счета списали деньги.

«Доверчивая женщина предоставила мошеннику всю информацию по своей карте – номер и коды их смс-сообщений. Затем по просьбе лже-сотрудника она сняла с кредитной карты 135 тысяч рублей и по указанию звонившего совершила 14 переводов. После чего связь с «банкиром» прервалась», – отмечает полиция.

Жертвой мошенников стала и 35-летняя братчанка. Она сообщила человеку, представившемуся сотрудником службы безопасности, конфиденциальную информацию о своей карте и коды из смс-сообщений, после чего с её счёта пропали более 200 тысяч рублей.