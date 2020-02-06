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Счетная палата предлагает повысить эффективность правительственных отчетов в ГД

6 февраля 2020

В ведомстве отметили, что уровень открытости федеральных органов не совпадает с запросами общества. Сообщает ТАСС.

Счетная палата предлагает усовершенствовать практику ежегодного отчета правительства в Государственной Думе, а также проведения "правительственных часов" в обеих палатах Федерального собрания.

"По результатам заслушивания ежегодных отчетов о результатах деятельности правительства Российской Федерации Государственная Дума не дает интегральную оценку деятельности правительства Российской Федерации в отчетном году, в том числе с учетом деятельности федеральных органов исполнительной власти", - отмечается в отчете Счетной палаты.

Счетная палата считает, что одним из важных механизмов оценки эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти является проведение "правительственного часа" в Государственной Думе и Совете Федерации. Он позволяет на основании информации руководителей министерств и ведомств выявить имеющиеся проблемы их деятельности и дать соответствующие рекомендации.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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