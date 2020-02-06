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Комитет по образованию и науке одобрил поправки в проект о питании школьников

6 февраля 2020

Согласно ему, школьники теперь смогут получить бесплатное горячее питание. Документ планируется поставить в повестку пленарного заседания на 19 февраля. Сообщает Российская газета. 

Изменения направлены на реализацию положений из Послания главы государства Федеральному Собранию. Речь идет о поправках ко второму чтению законопроекта о здоровом питании.

Первая поправка закона уточняет, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. Вторая затрагивает порядка финансирования. Средства будут поступать из федерального, регионального, местного бюджетов и иных источников, при этом отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. Третья – устанавливает сроки введения новой системы. Она начнет работать с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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