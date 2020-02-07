Как повлияет коронавирус на товарные и финансовые рынки - аналитики «Открытие Брокер»

В настоящий момент наблюдается чрезмерная реакция финансовых и товарных рынков на развитие эпидемии в Китае, считают аналитики «Открытие Брокер». Анализ динамики выявленных случаев заболеваний новым коронавирусом позволяет сделать вывод о том, что за пределами эпицентра эпидемии – провинции Хубэй – ежедневный прирост заболевших за последнюю неделю стабилизировался на уровне около 800 чел./в день. В самой провинции Хубэй количество новых диагностированных случаев непрерывно растет и превысило 3 тыс. случаев/день. Если рост количества заболевших в наиболее экономических значимых регионах пойдет на спад, можно ожидать быстрое восстановление финансовых рынков, уверены эксперты. Негативный экономический эффект от коронавируса в этом случае будет ограниченным во времени, хотя и более выраженным по сравнению с последствиями вируса атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году.

Прерванный рост

Вспышка нового коронавируса 2019-nCov прервала бурный рост финансовых рынков по всему миру, вызванный подписанием торгового соглашения между США и Китаем. В отсутствии признаков замедления темпов распространения коронавируса, на текущий момент преждевременно оценивать экономический эффект.

В ближайшей перспективе ключевая неопределенность заключается в том, насколько быстро властям Китая и мировому сообществу удастся справиться с распространением коронавируса за пределами провинции Хубэй. Длительный (более 1 месяца) простой предприятий, ограничение перемещения граждан и транспортного сообщения в Китае приведет к снижению спроса на все виды импортируемого страной сырья, в том числе нефти и нефтепродуктов, черных и цветных металлов, угля, продукции ЛПК и АПК, что окажет дополнительное давление на уже снижающиеся цены. В то же время, несмотря на сообщения о приостановке отгрузки продукции некоторых китайских производителей техники, в их числе Lenovo, Huaweim Xiaomi, и приостановку деятельности точек облуживания IKEA и McDonalds, в СМИ также распространяется информация о непрерывном продолжении работы ключевых технологических предприятий Китая, в том числе в провинции Хубэй.

По сравнению с 2003 годом количество заболевших больше

На текущий момент в Китае зарегистрировано более 24 тысяч случаев заражения вирусом, а число умерших около 500 человек, однако число выздоровевших и выписанных превышает число умерших почти в два раза и составляет около 1000 человек. Зафиксированы единичные случаи заболевания в других странах.

По сравнению с вирусом атипичной пневмонии SARS 2003 г., сейчас гораздо больше число заболевших вирусом - SARS диагностировали у 8422 человек, и скорость распространения – рост числа инфицированных SARS с 1000 до 5000 человек занял около 1 месяца, у нового коронавируса в эпицентре (провинции Хубэй) – всего 5 дней, за пределами эпицентра – около 8 дней. Именно скорость распространения 2019-nCov во многом отличает его от остальных.

В то же время, темпы распространения нового вируса отличается по скорости в эпицентре и за его пределами: в провинциях, где вирус достиг определенного порога позднее, скорость распространения становится ниже. Это позволяет сделать предположение о том, что предпринимаемые Правительством Китая меры дают положительный результат.

В то же время, количество людей, контактировавших с заболевшими и находящимися под наблюдением врачей, продолжает расти и превышает 170 тыс. человек. По этой причине, несмотря на первые признаки стабилизации ситуации за пределами провинции Хубэй, преждевременно прогнозировать снижение ежедневного количества числа заболевших, а также исключать повторных вспышек заболеваемости, как это было с SARS в Канаде.

Влияние эпидемии на экономику Китая может быть больше, чем в 2003

Влияние нового вируса на динамику экономического роста Китая может превысить влияние от вируса SARS в 2003 г. С распространением вируса атипичной пневмонии удалось справиться в течение нескольких месяцев, а негативное влияние на экономический рост Китая оценивалось до 0,5% годового ВВП и в основном отразилось в показателях двух кварталов.

Однако 17 лет назад не применялась тактика изоляции целых городов, не продлевались новогодние каникулы. В 2020 г. каникулы продлены на 3 дня во всей стране и на 11 дней (до 10.02.2020г.) в 14 провинциях, включая наиболее развитые экономические регионы Шанхай, Гуангдонг и Чжэцзян. В провинции Хубэй, эпицентре распространения вируса, выходные продлятся как минимум до 14 февраля. На эти провинции приходится производство около 2/3 ВВП Китая и около 80% экспорта в декабре 2019 г.

Негативный эффект на экономику будет связан как со снижением продаж товаров в Китае, так и значительным снижением спроса на услуги. Рынки товаров пострадают меньше, так как после завершения кризиса можно ожидать отложенный спрос, который отчасти компенсирует понесенные потери, а на рынке услуг значительная часть потерь окажется невосполнимой.

С 2003 г. доля услуг в экономике Китая выосла с 4р2% до 54%, что также усилит негативный эффект на темпы экономического роста. Величина эффекта во многом будет зависеть от того, на сколько приостановят выпуск компании в наиболее экономических развитых регионах Китая. Например, ряд производители смартфонов - Huawei, Xiaomi, Lenovo, Vivo - отложили пока на неделю сроки поставки устройств в Россию (и возможно, в другие страны). В то же время, в СМИ распространяется информация о непрерывном продолжении работы ключевых технологических предприятий Китая, в том числе в провинции Хубэй.

Распространение коронавируса оказывает существенное влияние на мировые финансовые рынки, особенно рынки азиатских стран и товарные рынки. Рынки азиатских стран пострадали вследствие высокой зависимости их экономик от экономики Китая и их высокой вовлеченности в китайские цепочки поставок товаров.

С 20 января в пике композитный индекс Шанхайской биржи снизился на 12,2%, индекс Тайваньской биржи снизился на 6,3%.

Корзина валют развивающихся стран обесценилась примерно на 1,9%. Рубль выступил одним из лидеров падения, теряя в моменте к доллару более 4,1%.

В то же время, несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию с распространением коронавируса в Китае, мировые финансовые рынки с 3 февраля демонстрируют попытку восстановления котировок. Беспрецедентные меры, принятые китайскими властями, такие как изоляция целых городов с суммарным количеством жителей более 50 млн человек, продление действия новогодних каникул и масштабная регулярная дезинфекция общественных пространств, позволили локализовать распространение вируса в пределах одного региона.

Немаловажными для финансовых рынков оказались и действия китайского регулятора – Народного Банка Китая – который в течение 3-4 февраля влил в финансовую систему Китая чистыми 550 млрд юаней (около 78,5 млрд долл.), что предотвратило панику на фондовых биржах Китая.

Можно предположить, что рыночные игроки посчитали предшествующую реакцию фондовых рынков чрезмерной, и худшие сценарии распространения вируса становятся все менее вероятными.

Товарные рынки под давлением

Проблема коронавируса уже негативно сказалась на товарных рынках[1], что вызвано значительными объемами потребления Китаем сырьевых товаров, а также заметной долей экспорта Китая (около 13% мировой торговли).

Острее всего отреагировала нефть - цена марки Brent, пробив вниз отметку 60 долл./барр., снижалась в моменте относительно котировок 20 января на 17,7%.

Среди цветных металлов, отмечаем снижение стоимости меди и алюминия к 20 января - на 11,7% и 7,5%, соответственно.

Золото сохраняло роль страхового актива, при этом, не наблюдалось значительной динамики вверх – прирост цены составил лишь 2,0% к началу 2020 г.

Спрос на нефть сокращается

Спрос на нефть в Китае упал на 3 млн барр./сутки, это около 20% суточного спроса в стране. Снижение потребления нефти в Китае связано с сокращением автоперевозок внутри страны и авиарейсов. В ряде городов провинции Хубэй ограничили въезд и выезд граждан, приостановили работу общественного транспорта до 29 февраля.

Железные дороги Китая работают стабильно, но объем перевозок упал на 77% г/г. РЖД временно прекратили железнодорожное сообщение с КНР с 3.02.2020 г.

Авиакомпании по всему миру отменяют рейсы в Китай. Российские авиакомпании приостановили перевозки в и из КНР (S7, Уральские авиалинии, Azur air, Nordwind). Аэрофлот перевел все рейсы в отдельный терминал F Шереметьево.

Металлы остро реагируют на падение промышленного производства

Влияние коронавируса на мировой металлургический рынок может оказаться более значительным в сравнении с SARS. Доля Китая в мировом потреблении в то время не превышала 10% по никелю; 20% по меди, алюминию и стали; 25% по железной руде. Сейчас доля Китая в глобальном потреблении сырья для металлургии и доля производства металлов составляет уже от 50% до 75%.

Эпидемиологическая ситуация вкупе с продлением каникул сказывается на промышленном производстве, производстве автомобилей и строительном секторе, которые являются основными потребителями металлов. Ограничения распространяются практически на всю логистическую цепочку снабжения производителей металлургическим сырьём, потребительский спрос снижается.

Среди цветных металлов цены на медь наиболее остро реагируют на глобальные потрясения под воздействием как фундаментальных факторов (Китай производит 39% меди в мире, импортирует 11% мирового производства меди), так и инвестиционным спросом (наблюдается сокращение спекулятивных длинных позиций[2] на 17% к 21.01.2020г.).

Цены на алюминий сохранялись сравнительно стабильными в течение января, показав на 28.01.2020 г. лишь 3,2% коррекцию к началу года. Текущая цена на 7% ниже начала 2020 г.

Спекулятивные длинные позиции в алюминии на 28.01.2020 г. сохранились практически неизменными к 21.01.2020 г.

Котировки на стальной прокат еще не успели в полной мере отреагировать на ситуацию с коронавирусом. На прошлой неделе активность на рынке стального проката была минимальной ввиду празднования Нового Года в Китае. Объем потребления стали в последнее время практически не изменился, участники рынка находятся в ожидании возобновления работы китайского рынка. По мнению большинства игроков, цены будут снижаться. Появилась первая информация о снижении цен в ЮВА: за последнюю неделю поставщики из РФ и Украины снизили цены предложения на заготовку на 15 долл./т до 430 долл./т CFR Таиланд, Индонезия, Филиппины.

Из-за специфики технологического процесса черная металлургия является довольно инертной и не может резко реагировать на меняющийся спрос. В условиях низкого спроса со стороны потребляющих отраслей, это будет приводить к профициту предложения и росту запасов металлопродукции на складах производителей, и как следствие, давлению на цены на металлургическое сырье в условиях снижения маржинальности металлопроизводителей.

Дальнейшее снижение на уголь наименее вероятно, так как цены в этом сегменте уже достаточно низкие и находятся ниже себестоимости многих производителей.

Цены на лес снижаются, Россия - крупнейший поставщик

Китай является крупнейшим потребителем ключевых видов продукции мирового ЛПК. Страна занимает 1 место по ввозу круглого леса (43% мирового импорта), пиломатериалов (25%), шпона (21%), бумажной массы (35%) и рекуперированной бумаги (31%). Россия является крупнейшим мировым экспортером пиломатериалов (20%) и шпона (17%), занимает 2 место по экспорту круглого леса (14%).

На долю пиломатериалов приходится более трети от всего экспорта российского ЛПК, а доля направляемых на экспорт пиломатериалов составляет около 70% от общего объема производства в стране. Экспорт пиломатериалов из России рос опережающими темпами в течение последних нескольких лет, что было обусловлено, в основном, увеличением поставок в Китай. На текущий момент, Китай является крупнейшим покупателем пиломатериалов российского производства, на его долю приходится более половины экспорта из России.

Россия является крупнейшим поставщиком хвойных пиломатериалов в Китай, обеспечивая 63% общего импорта этого вида продукции. Несмотря на то, что Россия производит и экспортирует в основном хвойные пиломатериалы, страна также входит в тройку крупнейших поставщиков лиственных пиломатериалов в Китай с долей 12% от общего импорта.

Китай является также крупнейшим потребителем российской целлюлозы, на экспорт направляется около трети от общего производства целлюлозы в стране, а на долю Китая приходится 67% от экспортных поставок целлюлозы из России.

Основные факторы, связанные со вспышкой коронавируса в Китае и оказывающие негативное влияние на российский ЛПК:

продление новогодних каникул для предприятий в Китае;

закрытие ряда сухопутных таможенных пунктов пропуска в Китай, что затрудняет поставки российской лесной продукции грузовым автотранспортом. Возможность поставок грузовым железнодорожным и морским транспортом сохраняется.

Цены на лесоматериалы в Китае и по всему миру уже снижались с середины прошлого года, причиной чему послужили торговое противостояние США и Китая, а также значительный рост поставок леса из Европы, в основном в Китай.

Ограничение ввоза продовольствия из Китая на рост цен не стоит преувеличивать

Неопределенные перспективы борьбы с коронавирусом и принимаемые в связи с этим меры в Китае и за его пределами, опасность глобального распространения вируса будут оказывать негативное влияние на мировую торговлю продовольственными товарами. Это отразится в снижении объемов торговли с Китаем и общем падении цен, обусловленным корректировкой спроса со стороны Китая, который является одним из крупнейших мировых импортеров продовольствия.

Уже сейчас можно констатировать негативное влияние событий в Китае на мировой рынок продовольствия:

в Китае уже приостанавливают свою работу сети быстрого питания - крупнейшая сеть быстрого питания Haidilao объявила о закрытии всех 550 ресторанов в 116 городах. О приостановке работы своих заведений в 5 городах провинции Хубэй также сообщила сеть McDonalds. Кофейная сеть Starbucks заявила о закрытии около 2 тысяч своих заведений в Китае.

о задержании двух партий рыбы из РФ в Китай сообщил представитель ГК «Доброфлот». Это может быть связано как с карантином на самих предприятиях, так и с опасениями китайских производителей в ограничении реэкспорта продукции из Китая.

по информации Ассоциации добытчиков минтая, цены на минтай снизились на 15% и продолжат снижение, если ситуация не стабилизируется в ближайшую неделю.

о снижении спроса на крабов и, как следствие, цен сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников.

президент Agrifood Strategies констатировал, что распространение вируса уже привело к снижению закупочных цен на импортное мясо птицы на 10-15%, в том числе из России.

мировые цены на зерновые и зернобобовые культуры также снижаются на фоне распространения коронавируса. Мартовские фьючерсы на соя-бобы, пшеницу и кукурузу с поставкой в марте 2020 г. показали на прошлой неделе снижение на 0,8-1,8%.

При этом риск роста цен, связанный с возможным ограничением ввоза продовольственных товаров из Китая, не следует преувеличивать. В 2018 г. импорт продовольственных товаров из Китая в Россию составил 2 млрд долл. - около 7% импорта продовольствия в Россию и менее 1% потребления продовольственных товаров в России.