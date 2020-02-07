Школы АГО закрыты на карантин до 13 февраля

В Ангарском городском округе с 7 по 13 февраля введен карантин в школах и учреждениях дополнительного образования. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

В период с 31 января по 6 февраля диагнозы грипп и ОРВИ поставлены 3399 пациентам, из них 84 % – дети.

За неделю эпидпорог был превышен на 18,1 %. Положительный темп прироста отмечается у детей от 3 до 6 лет – 60,1 % и с 7 до 14 лет – 66,8 %. Кроме того, зарегистрировано пять случаев заболевания гриппом, в основном это взрослые, не имеющие прививок, – 80 %.

В период карантина ученики будут заниматься в дистанционно с использованием сети интернет.

В детских дошкольных учреждениях рекомендовано принять меры по усилению утреннего медицинского осмотра и обеспечить прием в группы только здоровых малышей.