В госучреждениях Приангарья число стоматологов за 8 лет сократилось на 12%

В 2018 году посещавшие стоматологов жители Иркутской области меньше всех сетовали на платные услуги в этой сфере, почти не отказывались от медпомощи из-за очередей, но более других ощущали отсутствие нужного специалиста. Об этом сообщает Иркутскстат.

В государственных медицинских учреждениях Приангарья число стоматологов за 8 лет (с 2010 по 2018г.) сократилось на 12%, а показатель обеспеченности населения этими специалистами в расчете на 10 тысяч человек снизился с 4,2 до 3,7.

Это вынуждает порою прибегать к платной медицинской помощи. В этой сфере обеспечен стабильный спрос, поэтому цены растут. К концу минувшего года в среднем по Иркутской области первичный осмотр у стоматолога оценивался в 318 рублей, удаление зуба (при местном обезболивании) – 1252 рубля, пломба на пораженный кариесом зуб – 2 тысячи, изготовление коронки – 3,5 тыс., съемный протез – 9,3 тыс. рублей. Если проблемный зуб не один или хочется получить помощь в комфортных условиях, с использованием современных материалов и новейших технологий, сумма расходов будет приличной и, возможно, заставит отложить решение вопроса до лучших времен.

В 2018 году за стоматологической помощью обращался каждый третий россиянин. Из сибиряков чаще всего такая потребность возникала у жителей Хакасии и Кемеровской области, почти половина из них (44-45%) обращались за помощью, но не всегда получали ее.

В каких-то случаях причиной неудачи было отсутствие специалиста или большая очередь на прием, но главное препятствие – отсутствие или нехватка средств на лечение. В большинстве сибирских регионов неудачные обращения по финансовой причине случались не часто – 1-4% от числа обратившихся в медучреждения с «зубными» проблемами.