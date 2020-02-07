Котельную в иркутском микрорайоне Зеленый модернизуют в августе

Скорректировать сроки модернизации котельной в иркутском микрорайоне Зеленый поручил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Работы должны быть завершены на месяц раньше запланированного, то есть, в августе 2020 года. По мнению главы области, модернизация теплоисточника должна проводиться под контролем общественности. Об этом сообщили в правительстве Приангарья.



- В течение недели нужно собрать инициативные группы, рассказать, что планируется сделать в этом году, какие результаты должны быть достигнуты в улучшении качества воды, - сказал во время посещения котельной Игорь Кобзев руководству МУП, обслуживающего теплоисточник.



С жалобами на качество горячей воды в Зеленом к врио губернатора обратились жители. Напомним, котельная, а также сети водо- и теплоснабжения были министерство обороны РФ передало муниципалитету в неудовлетворительном состоянии. За счет областного и городского бюджетов проводится постепенная модернизация этих объектов. В прошлом году на обновление котельной было направлено 40 млн рублей. В 2020 году работы будут продолжены, в частности, планируется установить дополнительное очистное оборудование для улучшения качества воды. Игорь Кобзев также отметил, что территорию котельной необходимо оградить, поставить под видеонаблюдение и благоустроить.



Активные жители микрорайона на встрече с врио главы региона рассказали, что в Зеленом, где проживает 8,5 тысяч человек, не хватает поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса. Игорь Кобзев дал поручение профильным министерствам и администрации города проработать вопрос по строительству этих объектов.



Кроме того, на встречу с руководством Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутске приглашены инициативные жители двух домов, верхние этажи которых были затоплены дождевыми водами во время капремонта кровли.