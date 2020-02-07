Читающая ли мы нация?

Сбербанк, IT-компания «Платформа ОФД» и портал «Рамблер» проанализировали, насколько мы читающая нация.

Портал «Рамблер» задал своим пользователям вопрос, как часто они читают. Опрос проходил с 31.01 2020 по 03.02.2020.

Так, 83% респондентов ответили, что читают несколько раз в неделю. Несколько раз в месяц это делает 5% участников опроса, раз в месяц — 2%, а 10% — реже одного раза в месяц.

На вопрос, что именно они читают, пользователи портала могли дать несколько вариантов ответа. Так, в топе оказалась художественная литература, которой отдает предпочтение 30% респондентов, а также газеты и журналы (24%). Еще 24% опрошенных читают блоги в соцсетях. Довольно много участников исследования сообщили, что читают специальную литературу и учебники (18%). В меньшинстве остались детские книги. Совместным чтением с детьми занимается лишь 4% пользователей.

Интересно, что абсолютное большинство участников исследования — 52% — сообщили, что знакомятся с текстами в веб-версии, то есть на смартфоне, на планшете, на компьютере или ноутбуке. Еще 35% предпочитают бумажные издания книг и прессы, а 13% опрошенных делают это с помощью специализированных мобильных приложений.

IT-компания «Платформа ОФД» проанализировала, как и какие книги покупают в России. В IV квартале 2019 года (в сравнении с аналогичным периодом 2018 года) объем продаж в денежном выражении вырос на 7%. Средний чек покупки составил 359 рублей, что на 4% выше, чем в IV кв. 2018 года.

В январе 2020 года, сообщают аналитики компании, ситуация несколько изменилась. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем продаж в денежном выражении вырос на 4%, а средний чек — на 5%, составив 260 рублей.

Чаще всего россияне покупают книги для детей: учебники для школьников, сборники сказок и стихотворений, а также бизнес-литературу.

Топ-5 регионов по среднему чеку покупки книг за IV квартал 2019 года: Нижегородская, Магаданская, Кировская, Калининградская области и Республика Саха — Якутия.