Банк УРАЛСИБ вышел на 1 место в Народном рейтинге портала Банки.ру

Банк УРАЛСИБ возглавил Народный рейтинг портала Банки.ру в основном зачете, по состоянию на 6.02.2020 г.

Народный рейтинг строится на основе отзывов и оценок посетителей портала о личном опыте использования продуктов и услуг, а также общения с сотрудниками банков.

Рейтинг рассчитывается как среднее арифметическое всех засчитанных голосов посетителей, а также учитывается «возраст» отзыва и общее количество засчитанных голосов по банку. Итоговый индекс позволяет максимально объективно оценить совокупность частных мнений посетителей сайта Banki.ru об уровне обслуживания в банках на текущий момент.

Банк активно работает с отзывами клиентов в Народном рейтинге, стараясь максимально оперативно решать возникающие проблемы и отвечать на вопросы и претензии пользователей. Благодаря этому в годовом чемпионате Народного рейтинга за 2019 год Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 российских банков.