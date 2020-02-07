Иркутяне чаще всего ищут работу по профессии грузчика, электрика, уборщицы и администратора

Россияне стали интересоваться работой чаще – количество соответствующих запросов увеличилось на 18% по сравнению с 2018. В Иркутске, как и в целом по стране, максимальный интерес жители города проявляют к профессии водителя. Далее по популярности в городе следуют профессии грузчика, электрика, уборщицы и администратора. Об этом сообщает «Авито».

Также за год россияне стали гораздо активнее интересоваться возможностями получения ежедневных выплат: поисковый запрос «работа с ежедневной оплатой» вырос на 49%. Число запросов со словами «подработка» выросло на 2% за год. А вот интерес к запросу «работа на дому» с прошлого года упал примерно на 2%.

Сильнее всего среди популярных профессий вырос интерес к грузчикам – россияне стали интересоваться этой специальностью на 17% чаще, чем в 2018 году. Также на 9% выросло количество запросов «электрик», и по 6% прибавили запросы «няня» и «разнорабочий». Среди профессий, к которым интерес россиян максимален, на уровне прошлого года остался только водитель. А продавец, администратор, сварщик и уборщица показали, наоборот, отрицательную динамику.