Жители Приангарья могут узнать об ограничениях застройки земельных участков в зонах с особыми условиями использования

10 февраля управление Росреестра по Иркутской области проведет «горячую линию», в ходе которой специалисты расскажут об ограничениях использования земельных участков в зонах с особыми условиями использования территорий, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.Об этом сообщили в ведомстве.

Задать свой вопрос Приангарья смогут заместителю начальника отдела регистрации недвижимости № 5 Ирине Николаевне Евсейчиковой (тел. 8(3952) 450-127) и специалисту отдела Наталье Николаевне Шатхановой (тел. 8(3952) 450-156).

«Горячая линия» будет работать с 8 до 17 часов.