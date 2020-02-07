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Жители Приангарья могут узнать об ограничениях застройки земельных участков в зонах с особыми условиями использования

7 февраля 2020

10 февраля управление Росреестра по Иркутской области проведет «горячую линию», в ходе которой специалисты расскажут об ограничениях использования земельных участков в зонах с особыми условиями использования территорий, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.Об этом сообщили в ведомстве. 

Задать свой вопрос Приангарья смогут заместителю начальника отдела регистрации недвижимости № 5 Ирине Николаевне Евсейчиковой (тел. 8(3952) 450-127) и специалисту отдела Наталье Николаевне Шатхановой (тел. 8(3952) 450-156).

«Горячая линия» будет работать с 8 до 17 часов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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