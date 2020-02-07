Игорь Кобзев призвал бизнес включиться в разработку Стратегии развития Иркутской области

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 7 февраля провел встречу с активом Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири». ТПП объединяет самых успешных промышленников и предпринимателей. Их сотрудничество с Правительством Иркутской области помогает выработке правильных решений и достижению лучших результатов. Игорь Кобзев пригласил собравшихся к долгосрочному конструктивному диалогу, отметив, что приехал в Иркутскую область надолго и нацелен на серьезный результат.

Одной из ключевых тем в обсуждении стала разработка Стратегии социально-экономического развития Иркутской области. Игорь Кобзев призвал бизнес-сообщество активно включиться в этот процесс. Министерству экономического развития поручено расширить состав соответствующей рабочей группы и сделать эту площадку еженедельной, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Проект документа должен быть готов до 1 мая. Главное, он не должен быть формальным, там должно быть четкое понимание того, как область изменится к 2030 году, – подчеркнул врио Губернатора. – Кроме того, сам процесс должен быть максимально прозрачным и открытым для жителей.

Президент ТТП Восточной Сибири Алексей Соболь подтвердил, что формат открытого диалога бизнеса и власти признан членами палаты весьма эффективным. Он позволяет обозначить актуальные для бизнеса темы, озвучить существующие проблемы и представить новые, требующие государственной поддержки, проекты.

По инициативе представителей ТПП Восточной Сибири обсуждались «болевые точки» туристической отрасли, вопросы налогообложения организаций, поддержки малого и среднего предпринимательства, производителей строительных и отделочных материалов.