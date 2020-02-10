Программа лояльности Plazius Marketing Cloud и приложение SberFood появились в «Эвоторе»

«Эвотор» интегрировал систему лояльности Plazius Marketing Cloud от компании Foodplex со своими смарт-терминалами. Теперь кофейни, кондитерские и рестораны, которые используют смарт-терминалы «Эвотор», могут установить CRM-систему Plazius Marketing Cloud и получить две недели льготного использования. Любой ресторан с Plazius Marketing Cloud появится на карте в приложении SberFood и сможет создать собственную систему бонусов и скидок. Приложение доступно в магазине приложений «Эвотор.Маркет» под брендом SberFood.

Инструменты автоматизации маркетинга Plazius Marketing Cloud помогают кофейням и ресторанам всех сегментов увеличивать частоту посещений и средний чек. Для этого в Marketing Cloud есть гибкий конструктор акций, рассылки и глубокая аналитика эффективности маркетинга. Заведения со смарт-терминалами «Эвотор» и Plazius смогут авторизовать своих посетителей штрихкодом из приложения SberFood, кодом в чеке, по номеру телефона, по карте Wallet в iPhone или Android.

Никита Нечаев, генеральный директор объединенной компании Foodplex:

«Сотрудничество Foodplex и "Эвотора" — это отличный пример развития синергий в экосистеме Сбербанка. Уверен, что продукты для автоматизации маркетинга помогут кафе и ресторанам лучше узнать свою аудиторию: получить отчеты в CRM — системе Plazius Marketing Cloud для эффективного управления программой лояльности и привлечь новую аудиторию в приложении SberFood».

Александр Жалнин, руководитель магазина приложений «Эвотор.Маркет»:

«HoReCa — один из ключевых сегментов наших клиентов. В магазине приложений уже доступно более 20 специализированных сервисов для повышения бизнеса ресторанов и кафе. Интеграция с решениями Foodplex открывает новые возможности автоматизации маркетинга для владельцев смарт-терминалов "Эвотор"».

На платформе SberFood сейчас представлено более 52 тысяч заведений в 72 городах, из них 10 000 — с возможностью дистанционного бронирования столика; 2500 — с возможностью накапливать бонусы; 500 — с оплатой без ожидания, чаевыми и раздельным чеком; более 200 — с предварительным заказом еды и напитков.