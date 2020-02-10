Подозреваемые в похищении бизнесмена и вымогательстве 15 млн руб. задержаны в Приангарье

Правоохранители задержали жителей города Усолья-Сибирского Иркутской области и предъявили им обвинение по подозрению в похищении бизнесмена и вымогательстве у него 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, 5 февраля четверо мужчин, угрожая травматическим пистолетом, похитили предпринимателя около одного из бизнес-центров в Иркутске, после – около двух часов возили его по городу в своей машине.

Всё это время подозреваемые избивали бизнесмена, угрожали расправой над его семьёй, а также требовали передать им 15 миллионов рублей.

«Преступные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области. Совместно с бойцами СОБР Управления Росгвардии автомобиль был блокирован на улице Ленина областного центра, подозреваемые задержаны», – отмечается в сообщении.

Задержанными оказались неоднократно судимые мужчины, в том числе, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере» и «Похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия», санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Подозреваемые на 2 месяца заключены под стражу. Расследование дела продолжается.