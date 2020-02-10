«Гранд отель» построит пятизвёздочный отель на месте Курбатовских бань в Иркутске

Генеральный директор «Гранд Байкал» Виктор Григоров в интервью с журналистом газеты «Дело» рассказал, что компания намерена построить пятизвёздочный отель на месте Курбатовских бань в Иркутске.

«Рабочее название – «Отель Курбатов». Это будет пятизвездочный отель в новом квартале на 78 номеров. Территория от Глазковского моста до Вечного огня должна быть полностью преобразована. Там строят бизнес на месте чайной фабрики, жилые дома, кварталы. А мы возводим пятизвёздочный отель, благоустраиваем набережную и получаем очень красивое место», – отметил Григоров.

По информации собеседника издания, также в центре Иркутска планируется построить вторую гостиницу. Строительство первого отеля начнётся в 2020 году, второго – в следующем.

Инвестиции в проекты – более 2,9 миллиарда рублей.