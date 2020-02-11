"Гранд Байкал" планирует провести реновацию БайкалБизнесЦентра и санатория "Электра"

Об этом газете Дело рассказал Виктор Григоров – генеральный директор «Гранд Байкал». Помимо этого, компания планирует построить два новых отеля в центре Иркутска: строительство первого компания начинает в этом году, второго – в следующем.

БайкалБизнесЦентр в Иркутске

За последние годы «Гранд Байкал» инвестировал 538 млн рублей в обновление парк-отеля «Бурдугуз», 187 млн – в реновацию отеля «Соболинка».

По мнению Виктора Григорова, сезонность – большая проблема для Байкала. Летом клиент есть, в остальное время с загрузкой хуже, в результате рентабельность бизнеса невысокая. Реновация «Бурдугуза» повысила загрузку отеля в 1,8 раза, а в новогодние каникулы достигала 93%.

– Сейчас думаем, как реконструировать БайкалБизнесЦентр. Желательно, конечно, сделать это вместе с Сибэкспоцентром. Чтобы всю эту площадку превратить в нормальный выставочно-конгрессный комплекс или многофункциональный центр, где можно будет проводить не только деловые мероприятия и выставки, но и концерты, - говорит Виктор Григоров

По его словам, БайкалБизнесЦентр не реконструировался более 20 лет – это большая редкость для рынка. «Гранд Байкал» поддерживает состояние номерного фонда, несколько раз они реконструировали ресторан, модернизировали залы, но глобальной реновации ББЦ еще не было.

Справка

Компания «Гранд Байкал» создана в мае 2002 года. Главные направления деятельности – туризм, гостиничный бизнес и услуги санаторно-курортного лечения. «Гранд Байкал» — лидер в сфере въездного и внутреннего туризма Байкальского региона (Иркутска). Компания предоставляет услуги, отвечающие международным стандартам качества и экологическим нормам, и создает новые туристические продукты в соответствии с потребностями клиентов. Одновременно компания работает в сфере выездного туризма, укрепляя партнерские отношения с крупными туроператорами Иркутска, Сибири и России.

Компания включена в Единый федеральный реестр туроператоров (реестровый номер МТЗ 000427), является членом Российского союза туриндустрии (РСТ) и Российской гостиничной ассоциации (РГА).

В собственности и управлении компании находятся: Байкал Бизнес Центр, Санаторий "Электра", База отдыха и детский оздоровительный лагерь "Звездный", Горнолыжный курорт "Гора Соболиная", Бизнес-отель "Дельта", База отдыха "Зама" (Байкал, Малое море), Центр охоты и туризма "Таловское" (Байкал), Пансионат "Энергетик", п. Нилова Пустынь