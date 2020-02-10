В Великобритании могут запретить продажу дизельных, бензиновых и гибридных автомобилей

К 2035 году Правительство Великобритании планирует ввести запрет на продажу новых дизельных, бензиновых и даже гибридных автомобилей, об этом сообщает BBC.

К 2050 году Британия обещает добиться практически полного прекращения выброса в атмосферу двуокиси углерода.

С этой инициативой выступил премьер-министр Борис Джонсон, который дал понять, что власти могут ввести запрет на дизельные и бензиновые автомобили даже раньше 2035 года, если позволят обстоятельства. Однако сейчас количество полностью электрических автомобилей в Великобритании остается относительно невысоким.

По данным Британского общества автопроизводителей и автодилеров (SMMT), в 2019 году было реализовано 37,8 тыс. таких машин, что составляет 1,6% общего объема продаж. Впрочем, по сравнению с 2018 годом количество проданных в Великобритании электромобилей более, чем удвоилось.