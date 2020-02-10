Сбербанк организовал выпуск структурных облигаций в сфере коммерческой недвижимости на 1 млрд рублей

Сбербанк разместил на Московской бирже дебютный выпуск структурных облигаций на сумму 1 млрд рублей. Их базовым активом стали паи закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес 3»[1], которым управляет компания «Сбербанк Управление Активами». Фонд инвестирует в коммерческую недвижимость, такую как торгово-развлекательные и бизнес-центры Москвы и Санкт-Петербурга, и управляет ими в интересах пайщиков.

Номинал одной структурной облигации составляет 1000 рублей, срок обращения — 4,5 года. Доходы инвесторов в ценные бумаги будут складываться из арендных платежей по объектам фонда и прироста стоимости объектов при реализации имущества фонда[2]. Приобрести данные облигации, в соответствии с российским законодательством, могут только квалифицированные инвесторы. Эмитентом является компания специального назначения «СБ Структурные продукты»[3].

Андрей Шеметов, вице-президент, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка:

«Структурные облигации — новый для российского рынка и Сбербанка финансовый инструмент, который мы планируем использовать для формирования передовых инвестиционных продуктов. Структурные облигации на паи фонда коммерческой недвижимости имеют ряд серьезных преимуществ по сравнению с владением паями этого же фонда напрямую. Во-первых, это пониженный порог входа для покупателей облигаций, позволяющий привлечь новых инвесторов в фонд. Во-вторых — возможность осуществления сделок на вторичном рынке в привычном для покупателей облигаций порядке. Мы будем масштабировать это направление и планируем организовать дополнительные выпуски аналогичных структурных облигаций объемом до 10 млрд рублей в течение 2020 года».

Евгений Зайцев, Генеральный директор УК Сбербанк Управление Активами:

«Недвижимость – традиционно любимый российскими инвесторами объект для вложений. Мы предложили инвесторам эффективный, прозрачный и востребованный продукт, который открывает им доступ к инвестированию в качественную коммерческую недвижимость, помогает защитить сбережения от инфляции и приносит регулярный денежный поток. Закрытые фонды коммерческой недвижимости очень популярны среди инвесторов во всем мире. Снижение порога входа и возможность быстро продать и купить на вторичном рынке помогут сделать этот продукт по-настоящему массовым».