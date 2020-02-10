Движение автобусов и большегрузов ограничили из-за гололеда на севере Иркутской области

На проезжей части федеральной автодороги А-331 "Вилюй", проходящей по северу Иркутской области, к вечеру 10 февраля из-за мокрого снега с дождем наблюдается зимняя скользкость.

Как сообщает пресс-служба Упрдор "Прибайкалье", движение рейсовых автобусов на участке Братск - Усть-Кут временно остановлено из соображений безопасности. Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями решением ГИБДД на участке а/д А-331 км 577 - км 595 и по обходу г. Усть-Кута введено ограничение для большегрузов и автобусов. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

На борьбу с гололедом вышло 30 единиц техники. Непрерывно ведётся противогололедная обработка трассы. 11 февраля местами по Иркутской области ожидается западный ветер 15-18 м/с, мокрый снег и снег, метели. ФКУ Упрдор "Прибайкалье" просит автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах региона, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.