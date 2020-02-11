Райффайзенбанк: четверть россиян не знает, зачем досрочно выплачивать ипотеку

Для значительного большинства россиян (78%) размер ежемесячного платежа важнее срока ипотечного кредита — показало исследование Райффайзенбанка. Анализ основан на данных опроса более двух тысяч человек из 17 крупных городов страны.

Досрочно или частично досрочно погашать ипотеку планируют 44% респондентов. Основная причина отказа от такого варианта закрытия кредита — отсутствие лишних денег. Её выделили 75% опрошенных. При этом почти четверть (22%) не знают зачем выплачивать ипотеку раньше срока.

«Среднее время закрытия ипотечного кредита в Райффайзенбанке — 7 лет вместо 15. Досрочно погасить ипотечный кредит или оформить частичное досрочное погашение с уменьшением ежемесячного платежа или срока договора можно в быстро и просто в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн из любой точки мира», — рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Налоговый вычет большинство респондентов (73%) собирается потратить на досрочное погашение. 24% вложат возвратные деньги в ремонт. 3% — либо уже ранее использовали налоговый вычет, либо потратят его на себя: съездят в отпуск или обновят автомобиль.

Райффайзенбанк предлагает выгодные ставки по ипотеке и всегда учитывает личную ситуацию клиента при формировании предложения. Минимальная ставка на приобретение недвижимости в новостройке составляет 8,39%, а на вторичном рынке — 8,49%, ставка рефинансирования начинается от 8,39%. Для семей с двумя и более детьми льготная ставка начинается от 4,99% на весь срок кредитования.

Подробнее об ипотечных программах Райффайзенбанка можно узнать на сайте.