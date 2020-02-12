Более 80 камер установят в Иркутске к ЧМ по бенди

Более 80 камер видеонаблюдения будет установлено к Чемпионату мира по хоккею с мячом в Иркутске, сообщает пресс-служба городской администрации.

Видеонаблюдение будет размещено на парковке под Академическим мостом, а также на остановочных пунктах «Институт МВД», «Академическая», «Госуниверситет». Установку камер проведёт компания «Ростелеком».

В совещании по подготовке к Чемпионату мира приняли участие сотрудники администрации Иркутска, министерства спорта региона, организаторы мероприятия, представители компании «Ростелеком», ГИБДД, добровольцы Волонтёрского центра.