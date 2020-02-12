Солид Банк запустил сервис бесплатного пополнения карт

Теперь пополнить карту Солид Банка можно онлайн – мгновенно и бесплатно – с карты любого банка.



Сервис переводов с карты любого банка на карту любого банка был реализован в банке пару лет назад и пользовался большой популярностью у клиентов банка, даже у тех, у кого нет карты Солид Банка. Перевести средства можно с минимальной комиссией и практически мгновенно.



«Мы постоянно стремимся улучшить качество нашего сервиса, – комментирует Председатель Правления Геннадий Фофанов, – поэтому мы запустили сервис бесплатного пополнения карт Солид Банка с карт любых сторонних банков. Ни для кого не секрет, что большинство россиян используют несколько карт различных банков. На одну получают заработную плату, другу используют для переводов средств родственникам и друзьям, третью для оплаты покупок в интернете и т.д. И чтобы перебросить деньги с одной карты на другую нужно или «потанцевать с бубном» у банкомата или заплатить комиссию за онлайн перевод. Теперь владельцы карт нашего банка могут, как мы говорим, «забирать» деньги с карт других банков не платя ни копейки в рамках лимита 50 000 руб. в месяц».



«Наша задача на 2020 год – максимально развить «пластик», комментирует заместитель начальника управления банковских карт Дмитрий Булычев. Год едва стартовал, а мы уже запустили кэш-бэк в популярных категориях и реализовали сервис бесплатного пополнения карт Солид Банка. И это только начало! У нас амбициозные планы и отличная команда. К концу года мы планируем вывести карточный сервис на совершенно новый уровень. Следите за нашими новостями, чтобы не упустить новые Акции и спецпредложения!»



«Забрать» деньги с карты другого банка на карту Солид Банка можно на сайте банка.