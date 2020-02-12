Преступники получили до 4 лет колонии за незаконную рубку леса в Приангарье на 1 млн рублей

Заларинский районный суд Иркутской области осудил восьмерых жителей региона и назначил им до 4 лет лишения свободы за незаконную рубку леса на сумму более 1 миллиона рублей, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Установлено, что в мае 2017 года для незаконной рубки была организована преступная группа, состоящая из мужчин 25-52 лет из Заларинского и Аларского районов. Также к деятельности привлекли восемь человек, которые не знали о незаконности дела.

За три дня группа вырубила сосны объёмом 180 кубических метров.

Участников банды осудили по уголовным статьям «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» и «Перевозка незаконно заготовленной древесины, совершённая в крупном размере».

Лидера преступной группы приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Троим участника банды дали по 3 года колонии. Четыре фигуранта осуждены на сроки от 1 года 9 месяцев до 2 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком.

«В отношении ещё трёх лиц уголовные дела выделены в отдельные производства, которые находятся на рассмотрении; в отношении одного – прекращено в связи с его смертью», – отмечается в сообщении.

Наказания назначены в зависимости от роли каждого в совершённом преступлении.