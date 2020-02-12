Загородная недвижимость в Иркутской области поднялась в трех категория

Больше всего цены выросли на таунхаусы – на 9%. При этом цена дач снизилась на 3% .

Согласно данным Авито Недвижимость, В Иркутской области цены на загородную недвижимость поднялись в трех категориях по сравнению с IV кварталом 2018 года. Сильнее всего за год подорожали таунхаусы – на 9%.

Средняя стоимость загородного дома в России составила 23,2 тыс. рублей за квадратный метр, что равно ценнику за аналогичный период прошлого года. Спрос на дома в целом по стране вырос на 17,5%, а предложение – на 16,6%.

В IV квартале 2019 года Иркутская область заняла 16-е место в рейтинге регионов по доступности загородных домов со средней стоимостью 25 тыс. рублей за квадратный метр. Стоимость квадратного метра дачи в регионе составляет 14,5 тыс. рублей, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года

Цены на таунхаусы в Иркутской области за год стали на 9% дороже и в среднем стоили 46,7 тыс. рублей за квадратный метр.