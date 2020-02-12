Закон об изменении тарифов ОСАГО включили в весеннюю сессию Госдумы

Поправки к закону об ОСАГО предполагают введение более индивидуального тарифа.

Напомним, текущее предложение появилось в конце прошлого года. Его внесли депутаты во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Новый документ пришел на замену правительственному законопроекту. Их отличия, например, в том, что изначально предполагалось отказаться от коэффициентов территории и мощности двигателя. Также были планы постепенно расширить тарифный коридор, в рамках которого страховщики устанавливают тарифы, увеличить выплаты за причинение вреда жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 млн рублей.

Но в результате от всего этого на текущем этапе реформы отказались. Вариант депутатов стал более мягким. Так, основным нововведением станет поправка, разрешающая страховым компаниям варьировать тариф в зависимости от наличия у водителя грубых нарушений ПДД. Предполагается, что к вопросу об увеличении лимита выплат за вред жизни, а также отмене коэффициентов мощности двигателя и территории законодатели вернутся позже.