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ПСБ и Волгоградская область определили направления сотрудничества в 2020 году

13 февраля 2020

Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провели в Москве рабочую встречу и обсудили вопросы взаимодействия на текущий год в рамках заключенного ранее двустороннего соглашения между банком и регионом.

В ходе встречи Петр Фрадков подтвердил намерение банка принять участие в инвестиционных программах Волгоградской области и оказать кредитно-гарантийную поддержку значимым для региона проектам, содействуя улучшению инвестиционного климата области.

Глава банка и губернатор отдельно обсудили вопросы реализации регионом национальных проектов, в сопровождении которых у ПСБ есть большой опыт.

ПСБ работает на рынке Волгоградской области 16 лет. Клиентами банка являются более 150 тыс. тысяч жителей и 12 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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