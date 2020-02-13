ФАС: Китайцы вывозили медицинские маски из Иркутской области из-за их дефицита на родине

Специалисты управления ФАС по Иркутской области установили факты вывоза медицинских масок гражданами Китая за границу из региона, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу управления антимонопольной службой Александра Кулиша.
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«Скупали маски, вывозили в КНР. Сейчас граница закрыта – такого уже нет», – приводит издание слова Кулиша.
Отмечается, что китайцы вывозили маски из-за их дефицита на родине, где зафиксирована вспышка коронавируса.
Специалисты управления выбрали пять крупнейших аптечных сетей в Иркутской области, у которых запрашивается информация о масках.
«Мы сейчас выясняем, был ли сговор на рынке медицинских масок, либо это реакция рынка – повышение цен на них», – сказал агентству Кулиш.
В целом, по информации «Интерфакса», серьёзных нарушений в ценообразовании в аптеках пока не выявлено.