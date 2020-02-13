Предпринимателя из Саянска оштрафовали на 200 тыс. рублей за невозврат 11 млн в Россию

Тайшетский городской суд Иркутской области оштрафовал руководителя предприятия по переработке и поставке леса в КНР на 200 тысяч рублей из-за невозврата в Россию 11 миллионов рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Мужчина признан виновным по уголовной статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».
Установлено, что руководитель компании поставил в Китай по внешнеэкономическому контракту лесоматериалы на общую сумму свыше 11 миллионов рублей.
«При этом он не обеспечил возврат в Российскую Федерацию денежных средств в указанной сумме и, уклоняясь от возложенной законом обязанности по репатриации валюты, провел процедуру ликвидации юридического лица», – отмечается на сайте прокуратуры.
Мужчине назначено наказание с учётом его раскаяния и перевода денег на счёт благотворительной организации.