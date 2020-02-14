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Криптовалютный рынок за время вирусной паники прилично вырос -ИАЦ «Альпари»

14 февраля 2020
Криптовалютный рынок за время вирусной паники прилично вырос. Инвесторы, как в обычные периоды поиска безопасных активов, обратили внимание на BTC и альткоины. В результате с начала января стоимость флагманской криптовалюты выросла на 42%. Днем в четверг, 13 февраля, BTC торгуется по $10198, несколько корректируясь. Общий настрой в криптовалюте сохраняется позитивным, рынок не торопится сокращать здесь позиции, потому что совсем не уверен, что вирусная паника прошла.

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Техническая картина демонстрирует, что BTC необходимо закрепиться выше $10000, чтобы продолжить подъем к цели на $10500. Область поддержек располагается у $9800/9900, и нельзя исключать, что коррекция уведет курс криптовалюты именно сюда. Если же желание зафиксировать прибыль окажется слишком объемным, BTC способен отойти к $8500. Однако вариант с возвращением к росту и атака на $10500 сейчас смотрится более вероятным. 

Среди альткоинов обращает на себя внимание поведение Ethereum. С начала 2020 года цифровая валюта подорожала на 93% и к сегодняшнему дню торгуется по $267,80. ETH долгое время представлялся недооцененным, но постоянные отсрочки с запуском сети Ethereum 2.0 вполне оправдывали позицию застоя в криптовалюте. Волна спроса на альтернативные активы позволила ETH выйти за пределы коридора $121-178 и сформировать устойчивый восходящий торговый канал с ближайшей целью на $280. 

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ  «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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