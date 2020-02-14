Аналитики прогнозируют рост госдолга регионов в 2020 году

Согласно данным Минфина, совокупный госдолг регионов на 1 января 2020 года составил 2,1 трлн руб., уменьшившись за год на 100 млрд руб., сообщает РБК.

Государственный долг регионов России может вновь вырасти в этом году — дополнительные средства, в частности, потребуются на реализацию национальных проектов. Такой прогноз сделали в кредитном рейтинговом агентстве НКР.

Бюджетам регионов, которые в прошлом году стали более дефицитными, уже в первом квартале этого года угрожает падение цен на мировых сырьевых рынках, говорится в комментарии НКР. Ситуация может ухудшиться к концу года, если остановка ряда производств в Китае в связи с эпидемией коронавируса затянется до апреля и дольше.

«В таком случае во втором полугодии российским регионам потребуется либо экстраординарная поддержка от федерального центра и, следовательно, пересмотр бюджета РФ, либо долговое финансирование бюджетных дефицитов», — допускают аналитики агентства.

