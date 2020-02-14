Продукты с истекающим сроком годности освободят от налогообложения

Такая мера должна обеспечить полноценным питанием более 18 млн человек, подсчитали депутаты Госдумы Сергей Вострецов и Николай Валуев, пишет в своем материале Российская газета.

Они направили на согласование в правительство законопроект с поправками в Налоговый кодекс, который направлен на стимулирование благотворительной передачи продуктов тем, кто в них особенно нуждается.

По словам Сергея Вострецова, необходимо освободить безвозмездную передачу продуктов, еще пригодных для употребления, от обложения налогом на прибыль и налогом на добавленную стоимость (НДС).

Это, по замыслу авторов, подтолкнет производителей и продавцов передавать продукты на благотворительность вместо того, чтобы отправлять их на помойку. Сейчас благотворительная передача продовольственных товаров фактически приравнена к их продаже.

То есть, отдав бесплатно продукты, поясняет депутат, производитель или продавец обязан заплатить в бюджет 40% от стоимости переданного, как будто он его продал и получил прибыль.