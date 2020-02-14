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В России зарегистрировали тест для выявления коронавируса

14 февраля 2020

11 февраля 2020 года получено регистрационное удостоверение  на тест-систему для выявления РНК коронавируса, сообщают в пресс-службе ведомства.

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«11 февраля 2020 года получено регистрационное удостоверение... на тест-систему для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР, разработанную ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Региональные организации Роспотребнадзора уже обеспечили диагностическими тест-системами для выявления вируса, - отмечают в организации

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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