В России зарегистрировали тест для выявления коронавируса

11 февраля 2020 года получено регистрационное удостоверение на тест-систему для выявления РНК коронавируса, сообщают в пресс-службе ведомства.

«11 февраля 2020 года получено регистрационное удостоверение... на тест-систему для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР, разработанную ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Региональные организации Роспотребнадзора уже обеспечили диагностическими тест-системами для выявления вируса, - отмечают в организации