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Более 40% мужчин считают дискриминацией выход на пенсию на 5 лет позднее женщин

14 февраля 2020

Сервис по поиску работы Superjob узнал, считают ли россияне дискриминацией мужчин тот факт, что они уходят на пенсию по старости на 5 лет позднее женщин.

34% россиян назвали дискриминацией мужчин их более поздний выход на пенсию по возрасту. 47% подобное положение дел дискриминацией не считают.  

Среди мужчин 41% считает, что их права ущемляют поздним выходом на пенсию. С этим согласны 28% женщин. Комментируя свой ответ, и мужчины, и женщины чаще всего ссылались на тот факт, что средняя продолжительность жизни у мужчин меньше. 

Среди мужчин, состоящих в браке, о дискриминации говорят 40%, а среди холостых — 46%. Среди женщин, напротив, мнение об ущемлении прав мужчин чуть чаще поддерживают те, кто состоит в браке: 31% против 27% среди незамужних. 

В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан старше 18 лет из 340 населенных пунктов страны. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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