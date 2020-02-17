«2019 был годом глобальных ремонтов и переездов» – Владимир Чернышев о развитии сети банка «Открытия»

В Иркутской области 2019 год для банка «Открытия» прошел под флагом масштабной трансформации сети. Переезды, ремонты, оптимизация, новые стандарты. В результате в Иркутской области у банка открыто 5 офисов совершенно нового формата, при этом в будущем банк будет уделять большее внимание дистанционным каналам. Об этом в рамках пресс-конференции рассказал Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области.

Одна точка была закрыта

2019 год банк «Открытие» занимался активной трансформацией сети. В Иркутской области на начало 2019 года было 6 офисов, на конец – 5 в новом формате.

«Мы пристально следим за окупаемостью, каждая точка должна приносить прибыль, – пояснил Владимир Чернышев. – Именно поэтому один офис на левом берегу в Иркутске был закрыт. Клиенты перешли на обслуживание в близлежащие офисы, оптимизация прошла без потерь».

Два новых офиса открыто

В 2019 году банк открыл 2 новых офиса – в Братске и в Иркутске на улице Байкальской.

«2 офиса – цифра выглядит довольно скромной, не отражая реальных масштабов перемен. – говорит Владимир. – 2019 год был годом глобальных ремонтов и переездов для банка «Открытия» в Иркутской области. Кроме абсолютно новых точек в Братске и на улице Байкальской в Иркутске, банк закрыл офис на Литвинова и переехал на улицу Декабрьских событий, со Чкалова переехал в новый офис на Свердлова. Вся линейка офисов была отремонтирована и приведена к единым стандартам банка, теперь все офисы в сети – красивые и обновленные».

Будущее – за дистанционными каналами

Несмотря на развитие сети банк нацелен на продвижение новых дистанционных форматов как Sky Office, основные функции которого – консультации клиентов по телефону и через Интернет, продажа продуктов банка, техническая поддержка по работе в системе дистанционного банковского обслуживания. В будущем банк рассчитывает оказывать до 85% всех дистанционных услуг потенциальным и действующим клиентам бизнеса через этот формат, поясняет управляющий банком «Открытие».

«Честно скажу, что в западной части страны формат Sky Office более востребован. В нашем регионе клиентам пока привычнее общаться с персоналом тет-а-тет. Однако за дистанционным форматом – будущее. Динамика 2019 года показывает, что более 60% кредитов выдано при обращении в Sky Office. В Иркутске в 2 офисах мы полностью перешли на платформу Sky Office».

«Банкоматная гонка» прошла

Банк «Открытие» в Иркутской области имеет 63 собственных банкомата и 108 устройств партнерской сети, 747 POS терминалов.

«Раньше все банки участвовали в какой-то «банкоматной гонке», гордились ростом количества устройств. – поясняет Владимир Чернышев. – На сегодняшний день, когда банк «Открытие» предлагает всем клиентам снятие денежных средств без комиссии в банкоматах любых банков, это гонка сошла на нет. При переговорах о зарплатных проектах, требование клиентов – установить банкомат на предприятии, сейчас встречается крайне редко».