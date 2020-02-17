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Кот Виктор получил свои альпы. Компания Alpari возместила 370 000 бонусных баллов «Аэрофлота»

17 февраля 2020

Знаменитый кот Виктор, ставший звездой после того, как его не пустили на борт самолета, и его хозяин Михаил Галин продолжают пожинать плоды свей славы. Справедливость восторжествовала! Списанные  370 000 бонусных баллов «Аэрофлота» за несанкционированный провоз животного в салоне самолета  возмещены в полном объеме Alpari.

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370 000 бонусных баллов ALP от компании уже зачислены на торговый счет Михаила и теперь они с котом приобщаются к торговле на валютном рынке. Также Михаил и Виктор стали активными участниками программы лояльности Alpari Cashback. В ближайших планах у героев освоить  инвестиции в ПАММ-портфели.

Напомним, что авиакомпания «Аэрофлот» исключила пассажира самолета Москва - Владивосток из программы лояльности и аннулировал все бонусные мили. Мужчина допустил грубые нарушения: не сдал кота весом более 8 кг для перевозки в багаж; вынимал животное из контейнера на борту. Хозяин кота написал на Facebook, что его не пустили на борт, потому что вес питомца превышал установленные нормативы и его требовалось сдать в багаж. Чтобы избежать этого, он предъявил при досмотре другого кота — похожего, но меньшего веса. Так ему удалось получить посадочный талон.


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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