У Freedom Holding Corp. новый акционер

Американский фонд Renaissance Technologies вошел в число акционеров Fredom Holding Corp. eИзвестный хедж-фонд владеет почти 100 тысячами акций Холдинга по состоянию на 31 декабря 2019.

Согласно опубликованной на сайте Комиссии по ценным бумагам США (sec.gov) информации, американский хедж-фонд Renaissance Technologies в конце прошлого года приобрел крупный пакет акций Freedom Holding Corp. (доля фонда оценивается примерно в 0,16% или 95,8 тыс. акций).

Это первый крупный американский акционер Холдина, акции которого торгуются на Nasdaq с октября 2019 года.

Renaissance Technologies был основан в 1982 году известным математиком Д. Саймонсом, который считается одним из самых успешных портфельных управляющих в мире. Фонд славится своими исторически высокими показателями доходности и по праву находится в списке самых эффективных фондов мира. Средняя годовая доходность фонда составляет порядка 40% после вычета комиссий и налогов. Для сравнения: ежегодной рост рынка – 11%.

Директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов подчеркнул: «Покупка акций Freedom Finance (FRHC) фондом Renaissance Technology важна в первую очередь даже не столько фактом интереса лучшего, по мнению многих профессионалов, фонда в мире к нашей компании, сколько последствиями этой сделки. Renaissance Technology отбирает ценные бумаги с помощью математического алгоритма, который принимает во внимание большое количество рыночных и нерыночных параметров.

Нельзя спрогнозировать, как долго фонд будет держать акции FRHC: они могли быть уже проданы в январе, но мы узнаем мы это только через три месяца. Однако многие инвесторы и фонды следят за действиями RenTech, в попытках копирования идей в рамках стратегии copycat investing или для анализа тренда. В результате покупка акций FRHC может вызвать интерес у других игроков на рынке, что позволит повысить ликвидность данных ценных бумаг. Рост ликвидности привлечет к акциям FRHC аналитиков и более широкий круг инвесторов. Это простимулирует спрос, если холдинг продолжит демонстрировать сильные финансовые результаты. Таким образом, RenTech запустил очень важный для Freedom Finance процесс, а компании остается лишь соответствовать высоким стандартам рынка».

ООО ИК «Фридом Финанс» — российская инвестиционная компания, входит в международный публичный холдинг Freedom Holding Corp., предоставляющий финансовые услуги в семи странах мира. Акции холдинга торгуются на Nasdaq под тикером FRHC. В России ИК «Фридом Финанс» представлена офисами в 32 крупнейших городах, уставный капитал – 3 млрд руб. Входит в десятку ведущих операторов Московской биржи по числу зарегистрированных клиентов, которое на сегодня превышает 43 тыс.