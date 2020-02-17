ИК «Фридом Финанс» запустила новый ОПИФ на Московской бирже

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» сообщает о начале торгов Открытым паевым инвестиционным фондом «Фридом – Смешанные инвестиции».

Новый ОПИФ предназначен для консервативных инвесторов, которые стремятся к максимальной диверсификации и минимизации рисков. Основным объектом вложений фонда выступают высокодоходные облигации (ВДО) и акции компаний малого и среднего бизнеса. Значительная часть структуры представлена эмитентами, размещение ценных бумаг которых было организовано ИК «Фридом Финанс». В частности, в фонд включены облигации ООО «Агрофирма «Рубеж», ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», ООО «ЭкономЛизинг», АО «Труд» и другие. Портфель также содержит обыкновенные акции ПАО «ММЦБ».

Основные характеристики ОПИФ «Фридом – Смешанные инвестиции»:

· Высокий уровень диверсификации: в портфель входят бумаги 10 компаний, доля каждой не может превышать 14%. В дальнейшем количество эмитентов в портфеле может быть увеличено до 20

· Ключевые требования к эмитентам: малые и средние предприятия из перспективных секторов экономики, высокие темпы роста бизнеса, устойчивые позиции на рынке, не менее трех лет операционной деятельности

· Объем фонда составляет 200 млн рублей

· Агент фонда – ООО ИК «Фридом Финанс»

· Рекомендуемый срок инвестирования – от шести месяцев

· Прогнозная цена одного лота (пая) составляет 21 200 руб.

ОПИФы (открытые паевые инвестиционные фонды) — это фонды, паи которых можно купить или продать в любой день на основе ежедневно производимых расчетов стоимости чистых активов. Иными словами, сделки по покупке паев доступны по рыночной цене в течение всего торгового дня, в отличие от внебиржевых ПИФов, цена которых меняется раз в день после закрытия торгов. ОПИФы отличаются высокой ликвидностью и набирают все большую популярность среди российских инвесторов и управляющих компаний. На январь 2020 года на Московской бирже зарегистрировано 14 ОПИФов. Уникальность нового ОПИФа заключается в сочетании высокой потенциальной доходности при регулируемом уровне риска.

Сергей Носов, директор департамента корпоративных финансов ИК «Фридом Финанс»: «Формирование ПИФа из бумаг предприятий малого и среднего бизнеса – важный шаг для дальнейшего развития этого сегмента. Компании - представители малого и среднего бизнеса долгое время оставались вне фондового рынка, однако сегодня спрос на ценные бумаги таких компаний, очевидно, растет. Для отечественного финансового рынка ПИФ, привязанный к ценным бумагам малых и средних предприятий, – это уникальный продукт, и я уверен, он найдет своего потребителя, особенно среди консервативных инвесторов».

Справочная информация:

ООО ИК «Фридом Финанс» — российская инвестиционная компания, входит в международный публичный холдинг Freedom Holding Corp., предоставляющий финансовые услуги в семи странах мира. Акции холдинга торгуются на Nasdaq под тикером FRHC.

В России ИК «Фридом Финанс» представлена офисами в 32 крупнейших городах, уставный капитал – 3 млрд руб. Входит в десятку ведущих операторов Московской биржи по числу зарегистрированных клиентов, которое на сегодня превышает 43 тыс.