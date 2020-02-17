Клиенты Банка УРАЛСИБ заработали на инвестициях в медицину и золото

Клиенты Банка УРАЛСИБ, купившие полисы инвестиционного страхования жизни «Верное решение», заработали до 17,54% за три года с инвестиционной стратегией «Медицина будущего», а также до 9,34% в рублях и до 8,1% в долларах за год со стратегией «Золотодобывающие компании».

27 января 2020 года у значительной части инвесторов истек срок договоров со стратегией «Медицина будущего». Полисы ИСЖ с этой стратегией, приобретенные в период с 26 февраля 2017 года по 28 апреля 2017 года, показали доходность в размере 5,84% в год или 17,54% за три года инвестирования.

Стратегия «Медицина будущего» позволяет клиентам инвестировать в акции лидирующих фармацевтических компаний Европы, занимающихся исследованиями в области инновационной медицины, разработкой новых лекарственных препаратов и оборудования.

Клиенты, купившие полисы ИСЖ «Верное решение» со стратегией «Золотодобывающие компании» в период с 4 февраля по 19 марта 2019 года, получат выплаты ежегодного купона в размере 9,34% в рублях и от 4% до 8,1% в зависимости от размера взноса в долларах.

Стратегия «Золотодобывающие компании» – это портфельные инвестиции, включающие в себя акции одних из крупнейших компаний золотодобывающего сектора. Стратегия предполагает выплату ежегодного купона в случае, если котировки акций не упали ниже стартовых значений на дату наблюдения, указанную в договоре.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, обладающий высоким потенциалом инвестиционного дохода за счет использования финансовых инструментов мирового рынка при 100% гарантии сохранности вложенных средств. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным потенциалом инвестиционного дохода, в том числе такие стратегии, как «Золотодобывающие компании», «Формула роста», «Робототехника», «Валютная гарантия» и «Медицина будущего».

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

Договор инвестиционного страхования жизни не дает гарантии получения дополнительного инвестиционного дохода. Размер дополнительного инвестиционного дохода определяется страховой компанией по итогам календарного года и зависит от успешности выбранной стратегии инвестирования. Программа предлагается Партнером Банка – АО «УРАЛСИБ Жизнь». Лицензия БАНКА РОССИИ СЖ №3987 и СЛ №3987 от 20.07.2016. Адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 корп.1. С информацией о деятельности страховщика можно ознакомиться на сайте страховщика www.uralsib-life.ru. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом АО «УРАЛСИБ Жизнь» и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними.