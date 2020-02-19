Выпуск легковых автомобилей в России в январе упал на 17%

В январе 2020 года с российских конвейеров сошло 94,1 тыс. легковых автомобилей – это на 16,5% меньше, чем годом ранее, сообщает "АВТОСТАТ".

В свою очередь, производство грузовых автомобилей в прошлом месяце составило 3,7 тыс. единиц, что на 12,4% ниже показателя годичной давности.

Стоит отметить, что КАМАЗ и Горьковский автозавод в январе приостанавливали производство в связи с проведением зимнего коллективного отпуска. Кроме того, с конвейера завода Ford Sollers в Елабуге сошел 80-тысячный Ford Transit с момента начала производства модели в январе 2012 года.