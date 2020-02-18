В регионе создана рабочая группа для контроля за эколологической ситуацией в Братске

Исполняющим обязанности Губернатора Иркутской области создана рабочая группа, в которую вошли представители органов контроля и местного самоуправления, а также предприятий, осуществляющих выбросы в атмосферу, для оценки и оперативного реагирования на ситуацию с загрязнением воздуха в Братске.

Администрацией города, органами исполнительной власти Иркутской области во взаимодействии с природоохранной прокуратурой осуществляется в оперативном режиме обмен информацией. Дается оценка деятельности предприятий по реальному влиянию на улучшение экологической обстановки в городе. Ежедневно информация о метеоусловиях от Росгодромета поступает на предприятия-загрязнители.

- В первую очередь, предприятия должны учитывать данные Росгидромета. В Братске и без этого сложная экологическая обстановка, нельзя допускать ее ухудшения. От этого напрямую зависит самочувствие и здоровье жителей, - подчеркнул Игорь Кобзев.

По сведениям Росгидромета, в Братске сложились неблагоприятные метеоусловия для рассеивания выбросов, примеси скапливаются в приземном слое. Замеры проб воздуха показали двукратное превышение предельно допустимых концентраций оксида углерода и незначительное превышение по фенолу и фторид водороду.

Сотрудники прокуратуры посетили предприятия для анализа протоколов производственного контроля и эффективности работы газоочистного оборудования.

Руководителям ПАО «РУСАЛ Братск» и филиала АО Группа «Илим» в г. Братске прокуратурой объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

- Сложившаяся ситуация диктует необходимость совершенствования системы государственного мониторинга атмосферного воздуха в Братске. От руководства предприятий будем требовать выполнения мероприятий Комплексного плана по снижению выбросов веществ в атмосферный воздух и по сокращению выбросов загрязняющих веществ от технологических процессов, - сказал Игорь Кобзев.

Согласно этому плану, предприятия-загрязнители должны выполнять мероприятия по снижению выбросов веществ в атмосферный воздух в г. Братске, поэтапную модернизацию, техническое перевооружение газоочистного оборудования, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.