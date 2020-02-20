Число заболеваний коронавирусом пошло на спад

Количество заболевших достигло минимума с 23 января, сообщает РБК.

За последние сутки в материковом Китае коронавирусом заболели 394 человека, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению. Это минимальный показатель с 23 января.



В Пекине объяснили, что значительное сокращение числа заболевших (для сравнения днем ранее этот показатель составил 1693) объясняется корректировкой статистических данных.

Например, первоначально предполагалось, что в одном только Ухане за сутки заразили более 600 человек. Однако перепроверка результатов показала, что в 279 случаях диагноз коронавирус не подтвердился.



