«Замучаетесь пыль глотать!» Аналитик о гонке за сомнительными деньгами в Великобритании

Высокий суд Лондона поставил точку в знаковом деле жены арестованного за хищения экс-главы Межбанка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замиры Гаджиевой, чем, как пишет британская пресса, снял последнее препятствие для начала масштабной охоты за деньгами и домами понаехавших в Великобританию коррупционеров. Британцы недовольны тем, что Лондон стал тихой гаванью для сомнительных капиталов. Не имея дохода, госпожа Гаджиева жила в Лондоне на широкую ногу, что вызвало подозрения Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) и сделало ее идеальной мишенью для первого громкого дела новой кампании, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари».

– По информации из деловых кругов, возвращение изъятых активов в те государства, которые являются их «страной происхождения», не предусматривается. Поэтому они после определённого периода «заморозки», который должен составить от 10 до 25 лет, будут рассматриваться как выморочное имущество и поступать в доход британской казны.

На самом деле, конечно, далеко не все российские инвестиции в Лондоне имеют сомнительное, то есть коррупционное происхождение. Россия – шестая экономика мира, дивиденды по акциям, проценты по облигациям, доходы от биржевых спекуляций – все это абсолютно чистые деньги, которые составляют существенную часть доходов верхнего слоя россиян. Некоторые россияне работают в Великобритании и шире Европе и, соответственно, могут инвестировать честно заработанное куда угодно. Даже, наверно, к самой громкой сделке нулевых продаже Романом Абрамовичем «Сибнефти» «Юкосу» за $3 млрд и «Газпрому» за $13,1 млрд с точки зрения логики вопросов быть не может. Однако в независимость и не политизированность западных судов в отношении россиян сейчас могут поверить только очень наивные люди.

Владимир Путин не только один из самых успешных правителей России за всю историю, но и почти пророк. Вспоминается старая история, еще летом 2002 года российский президент принял участие в работе IV съезда Торгово-промышленной палаты. Там он попытался донести до представителей отечественного бизнеса простую мысль о том, что вывезенные из России капиталы не находятся за границей в безопасности. Наоборот, велика угроза их заморозки и, соответственно, потери контроля над ними со стороны владельцев. Закончил президент России следующим комментарием: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать!».

До некоторых, правда, доходит как до жирафа. В 2014 году на фоне санкций и валютного кризиса на Московской бирже произошел настоящий обвал, то есть была прекрасная возможность для продажи активов за рубежом и покупки в России. Сам знаю двоих не бедных людей, кто так сделал. Но это все же исключение из правила. Теперь с высокой вероятностью будут проблемы.

Ну и в заключение стоит сказать, что на фоне решения по «Юкосу» и прочих домыслов, чтобы не писали в интернете, международным резервам России мало, что угрожает. На последнюю отчетную дату они составляют $562 млрд. Банк России и Минфин — это два разных ведомства. Резервы ЦБ хорошо диверсифицированы, при этом более чем $100 млрд приходится на монетарное золото, которое хранится в России. В крайнем случае Россия может ввести мораторий на выплату внешних долгов, включая корпоративных, а также дивидендов по ADR, заморозив западные инвестиции в капитале российских компаний.