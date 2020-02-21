Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной

Минфина уже работает над мерами по снижению этих налогов, сообщает РИА Новости.
"Это 30 процентов, по сути, страховых взносов, плюс еще 13 процентов НДФЛ. Высокая нагрузка, которую не увидишь в других странах, где значительную часть страховых отчислений берут на себя работники", - сказал глава Минфина Антон Силуанов.
Силуанов также подчеркнул, что для бизнеса такая налоговая нагрузка является сложной. В связи с этим, по мнению главы Минфина, появляются разные схемы уклонения от оплаты труда в белую.
"Конверты откуда взялись? Высокие налоги на труд", - посетовал министр. Как заявил Силуанов, самое главное сейчас – найти источники компенсации для снижения страховых взносов.
При этом он уточнил, что в Минфине пока нет готового законопроекта по этому вопросу. Глава ведомства подчеркнул, что снижение страховых взносов на 1 п.п. будет стоить бюджетам внебюджетных фондов в сумму чуть более 200 миллиардов рублей. В то же время, отметил министр, нужно снизить страховые взносы так, чтобы бизнес это почувствовал.
Сейчас общий объемов страховых взносов в стране составляет 30 процентов от фонда оплаты труда: 22% - взнос в Пенсионный фонд и 10% "с хвоста", если зарплата сверх установленного уровня, 5,1% - в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% - в Фонд социального страхования.