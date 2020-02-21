Клиенты Райффайзенбанка получили кэшбэк на 30 млн рублей по программе «Скидки для вас»

В 2019 году клиенты Райффайзенбанка получили 30 млн рублей кэшбэка, участвуя в программе «Скидки для вас». Самыми популярными стали акции с супермаркетами, магазинами косметики и сервисами для путешествий и развлечений.

«В 2019 году в наших cashback акциях приняли участие более 80 тыс. клиентов. Ярким трендом прошлого года стал интерес к образовательным и культурным мероприятиям, при этом большой популярностью по-прежнему пользуются гипермаркеты, магазины косметики и туристические сервисы. «Скидки для вас» — это простой способ сэкономить и на повседневных вещах, и на путешествиях и впечатлениях», — отметила Анна Вигер, руководитель группы развития партнерских отношений Райффайзенбанка.

Узнать об акциях программы «Скидки для вас» можно на сайте проекта.