Альфа-Банк: Пока ставки двигаются вниз, ничего не вызывает опасений. Но если траектория изменится, риски в банках увеличатся

В 2020 г. активность банковский сектор опять будет сосредоточена на сегменте розничного кредитования, рост которого ожидается на уровне 15% г/г, тогда как рост корпоративного сегмента может разочаровать, отмечают в своем обзоре аналитики Альфа-Банка. Они предупреждают о наличии серьезных структурных проблем в банковской сфере. Повышенное внимание к сегменту розничного кредитования, в котором преобладают кредиты в рублях, продолжит усиливать дисбаланс сектора, связанный с избытком валютного фондирования – сейчас на долю валютных кредитов, выданные российскими банками, идет только 29% их розничного и корпоративного валютного фондирования. Другая проблема связана с тем, что рост ипотечного кредитования идет вразрез с сокращением срочности пассивов. Пока ставки двигаются вниз, это не вызывает опасений, но в случае изменения траектории мировых ставок они дадут о себе знать, уверены эксперты Альфа-Банка.

В 2019 г. розничные кредиты достигли 16% ВВП

Рынок розничного кредитования в 2019 г. находился в центре внимания в силу диаметрально разных причин: с одной стороны, этот сегмент демонстрировал самые высокие темпы роста в банковском бизнесе, с другой стороны, из-за опасений перегрева он мог пострадать от более жесткого регулирования ЦБ. Но к концу года стало очевидно, что рост розничного кредитования останется высоким: рынок вырос на 18,5% г/г в 2019 г., что было сопоставимо с ростом на 22,4% г/г в 2018 г., то есть долговая нагрузка на домохозяйства за 2019 г. в номинальном выражении возросла на 2,7 трлн руб., как и годом ранее. По итогам 2019 г. российский рынок розничного кредитования достиг 16% ВВП, опередив по размеру небольшие восточноевропейские страны (Венгрия или Румыния), но все еще уступает по величине более крупным рынкам таких стран, как Польша или Чехия.

Рынок ипотечного кредитования в 2019 году вырос на 17% г/г, достигнув 7% ВВП, тогда как рост неипотечного сегмента составил 20% г/г. Таким образом, с 2014 г российский ипотечный рынок удвоился в номинальном выражении.

Рост розничного кредитования в 2020 составит 15%

Аналитики Альфы считают, что сильная динамика на рынке розничного кредитования сохранится и в 2020 году. На это есть, по крайней мере, три веские причины. Во-первых, Максим Орешкин, который оказывал давление на ЦБ, выступая за ужесточение регулирования на рынке розничного кредитования с целью контроля рисков, связанных с экономическим ростом, перешел из правительства в администрацию президента и его заинтересованность в этой теме может снизиться. Во-вторых, финансовая позиция российских домохозяйств должна улучшиться с точки зрения их платежеспособности. Эксперты ожидают, что реальные располагаемые доходы домохозяйств вырастут на 2% г/г в 2020 г. А поскольку отношение неипотечных кредитов к месячным зарплатам в 2019 г. составило 146% по сравнению с максимумом в 170% в 2013 г., аналитики считают, что в этом сегменте потенциал роста пока не исчерпан. В-третьих, главным драйвером роста рынка розничного кредитования останется ипотечный сегмент. Объем предоставленного материнского капитала, то есть государственной помощи семьям с детьми, являющейся основой для потенциальных претендентов на ипотеку, после недавно анонсированного расширения этой программы может вырасти с 290 млрд руб. в 2019 г. до 430 млрд руб. в 2020 г. Это может поддержать 20%-ный рост ипотечных кредитов в 2020 г. К концу 2020 г. российский рынок розничного кредитования может достичь 18% ВВП, в том числе ипотечный сегмент – 8% ВВП.

Рост корпоративных кредитов замедлился до 1,2% г/г в 2019

Главный негативный сюрприз 2019 г. – это существенное замедление корпоративного кредитования, которое увеличилось только на 1,2% г/г. В 2019 г. российские компании продолжали снижать долговую нагрузку, выплатив российским банкам кредиты в валюте примерно на $15 млрд, что соответствует объему их валютных погашений в 2018 г. ($16 млрд). На долю валютных кредитов корпораций приходится 13% их совокупных кредитов в российских банках (или $70 млрд в номинальном выражении) хотя на пиковых значениях в январе 2016 г. этот показатель составлял 37% кредитов или $166 млрд. Рост рублевых корпоративных кредитов, предоставленных российскими банками, замедлился с 13% г/г в среднем в 2018 г. до 10% г/г к октябрю 2019 г. и примерно до 7% г/г к декабрю 2019 г.. В 2019 г. корпоративные кредиты российских банков снизились до 31% ВВП, что является минимальным значением с 2013 г. Совокупный корпоративный долг с учетом обязательств перед нерезидентами в 2019 г. опустился до 50% ВВП, также отражая снижение долговой нагрузки российских компаний.

…не вселяет оптимизма и прогноз на 2020 г.

Слабый рост корпоративных кредитов может сохраниться и в текущем году. Этому может способствовать возможное ужесточение регулирования ЦБ в отношении системно значимых банков (в их число входит 11 российских банков, на долю которых приходится 72% совокупных активов российского банковского сектора), предусматривающее увеличение надбавки к коэффициенту достаточности капитала за системную значимость и ограничивающее максимальный объем кредитов на одного заемщика. Хотя эти предложения еще обсуждаются, эксперты Альфы считают, что ЦБ располагает серьезными макроэкономическими аргументами в пользу введения этих мер.

Новое правительство, по всей видимости, намерено финансировать нацпроекты, провоцируя появление рисков перегрева экономики. Настрой правительства на рост может серьезно затруднить возможность ЦБ реагировать на риски с помощью процентной ставки, и макропруденциальные инструменты как нельзя лучше подходят для использования в такой ситуации. Такой настрой подтверждается недавно опубликованным исследованием ЦБ, указывающим на то, что 80% российских компаний инвестируют только в рамках необходимого или вынужденного обновления существующего оборудования, что говорит о том, что спрос на кредиты не обусловлен инвестиционной активностью, связанной с планами роста. Эксперты Альфа-Банка считают, что регулирование ЦБ в отношении системно значимых банков в 2020 г. заслуживает пристального внимания. Учитывая эти предложения и слабую динамику рынка в 2019 г., аналитики ожидают, что рост корпоративных кредитов составит 2% г/г в 2020 г., тогда как изначально они ожидали роста на 7% г/г.

43% депозитов сделаны на суммы выше уровня страхового покрытия

Продолжающийся рост зарплат и восстановление реальных располагаемых доходов в 2019 г. позитивно сказались на росте рынка розничных депозитов, который вырос на 7,3% г/г в 2019 г. Рост рублевых розничных депозитов составил 9,9% г/г против 8,3% г/г годом ранее, но основным фактором хорошего результата 2019 года был все же прирост депозитов в валюте, объем которых увеличился с $88 млрд в декабре 2018 г. до $97 млрд в декабре 2019 г. Эта тенденция отражает возвращение депозитов, изъятых из госбанков в конце 2018 г. на фоне опасений санкций. Без учета этого эффекта, приток розничных депозитов в банки составил бы всего 5,5% г/г. Устойчиво высокая доля сбережений в валюте, которые характерны для групп населения с уровнем дохода выше среднего, находит свое отражение в структуре розничных сбережений – в 2019 г. примерно на 43% розничных депозитов были сделаны на суммы, превышающие уровень 1,4 млн. руб. ($22 тыс.), гарантированные в рамках системы страхования депозитов.

Прибыльность банковского сектора находится под давлением

Высокая доля розничных депозитов в валюте указывает на структурную проблему, которая появилась в российском банковском секторе в последние годы. В структуре активов банковского сектора растет доля рублевых кредитов и удлиняются их сроки – это связано с опасениями санкций, волатильностью курса рубля и со снижением процентных ставок. Эти изменения в структуре активов расходятся с динамикой структуры банковских обязательств, где по-прежнему ощутимо предпочтение к валюте. В части вкладов в валюте, помимо $97 млрд на вкладах в валюте населения, еще примерно $146 млрд держат на своих счетах в банках российские компании. При этом, объем валютных корпоративных кредитов, привлеченных у российских банков, упал с максимума в $165 млрд в 2015 г. примерно до $70 млрд на конец прошлого года. В результате розничные и корпоративные кредиты в валюте сейчас составляют всего 29% розничных и корпоративных валютных депозитов против 86% в 2008 г. и в среднем 70% в 2009-2011 гг. Подобное соотношение активов и обязательств указывает на то, что чрезмерно высокое фондирование валютных вкладов оказывает давление на прибыль банковского сектора.

Порядка 26% средств физических лиц размещены на текущих счетах

Банки также сталкиваются с усилением не только валютного дисбаланса, но и с усилением расхождения в срочности активов и пассивов на ключевых банковских рынках. Розничный сегмент традиционного считается основным источником фондирования банковского сектора, но с 2018 г. население начало наращивать свои заимствования темпами, опережающими рост розничных депозитов, то есть стало снижать объем своей чистой кредитной позиции в банках. В 2019 г. прирост розничных кредитов опередил прирост розничных депозитов на 600 млрд руб. Одновременно сильно снизилась срочность розничных депозитов – объем средств на текущих счетах розничных клиентов увеличились до 8,0 трлн руб. на конец 2019 и сейчас на них приходится 26% совокупного розничного фондирования российских банков, что является самым высоким уровнем с 2010 г. (см Рис. 10). Розничные депозиты сроком менее 1 года сейчас составляют 60% совокупного розничного фондирования против 40% в 2010-2012 гг., и их объем покрывает сейчас примерно 38% общего кредитного портфеля банковского сектора против 17% в 2009.

Доля рынка госбанков стабилизировалась

Учитывая нарастание структурных дисбалансов банковского сектора, продолжающаяся консолидация банковского сектора – хорошая новость. По состоянию на конец 2019 г. в России действовало 402 банка, а доля неприбыльных банков снизилась до 18% . Особенно сильно от консолидации сектора в предыдущие годы выигрывали госбанки, однако сейчас их доля стабилизировалась. Тем не менее, она остается очень высокой и составляет 73,3% в сегменте корпоративного кредитования, однако на обоих депозитных рынках их доли составляют примерно 66%, и их присутсвие на рынке розничного кредитования составляет примерно 63%. Обратной стороной этого процесса является снижение присутствия иностранных банков на российском банковском рынке. С пикового уровня 2013 г., когда в России работало 252 банка с иностранным участием, их количество к настоящему времени снизилось до 137.

Прогноз по банковскому сектору на 2020 год: снижение ставки будет увеличивать риски

В 2020 г. рынок розничного кредитования по-прежнему будет в лидерах роста и может увеличиться на 15% г/г на фоне роста ипотечного сегмента на 20% г/г и неипотечного – на 11% г/г. В то же время ускорение роста социальных расходов может оказать поддержку и росту розничных депозитов, который, по прогнозам аналитиков, составит 8,4% г/г по итогам 2020 г., в том числе рублевые депозиты вырастут на 9,4% г/г. По корпоративному сегменту картина представляется менее ясной – учитывая очень слабый рост кредитов в 2019 г., очевидное предпочтение к снижению долговой нагрузки и потенциальное ужесточение макропруденциальных мер ЦБ в отношении системно значимых банков, эксперты Альфа-Банка ожидают, что рост корпоративных кредитов составит всего 2,0% г/г в 2020 г., что приведет к столь же умеренному росту корпоративных вкладов. Иными словами, аналитики ожидают, что дополнительные госрасходы помогут корпоративному сегменту показать более сильный рост, по крайней мере в данный момент. Они также видят больше возможностей для понижения ключевой ставки в этом году и не исключают, что она составит 5,5% к лету этого года. Тем не менее, учитывая краткосрочность розничных депозитов и избыточные обязательства банков в валюте, аналитики Альфа-Банка уверены, что снижение ключевой ставки будет усиливать накопленные банками риски.