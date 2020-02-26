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В интернете появилось видео, как самолёт совершает посадку на лёд Байкала

26 февраля 2020

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Фотограф из Новосибирска Вадим Махоров записал видео, как он облетает озеро Байкал на самолете, а затем совершает посадку на байкальский лед.

"В этом году я нестандартно сгонял на лед Байкала. В компании с Андреем Мельниковым и еще двумя летчиками мы облетели Байкал на небольшом самолете Cessna 172 от Листвянки до Святого носа. И несмотря на то, что этот год довольно снежный, мы нашли большие поля чистого льда и приземлились на него. Посмотрите, какие фото удалось снять с самолетом" – говорится в описании к видео.

– Не каждый день самолеты садятся на лед. Есть свои риски, будь то торосы, трещины или тонкий лед. Мы сделали предварительную разведку площадки и только после этого сели. Это был первый раз в моей жизни, когда я похлопал в ладоши на посадке, – пишет Вадим Махоров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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