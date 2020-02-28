Добыча полезных ископаемых в 2019 году в Иркутской области сократилась на 0,9%

В январе-декабре 2019 года наблюдается незначительное снижение в области добычи полезных ископаемых (99,1%), в основном связанное со снижением объемов добычи сырой нефти (на 3%), сообщают в областной администрации.

Помимо этого, снижение связано с достижением в 2018 году максимального значения по добыче основных эксплуатируемых месторождений золота, а также замедлением темпов добычи угля, что обусловлено сложившейся чрезвычайной ситуацией в Иркутской области в результате подтопления и, как следствие, нарушением графиков отгрузки угля.

Вместе с тем добыча природных песков увеличилась в 2,3 раза, соли – на 30%, концентрата железорудного – на 24%. За анализируемый период предприятиями данной сферы деятельности отгружено продукции на общую сумму 597 421,0 млн рублей, по отношению к аналогичному периоду прошлого года – 96,7%. За январь-ноябрь 2019 года совокупный объем прибыли прибыльных предприятий данного вида деятельности составил 205 563,1 млн рублей.