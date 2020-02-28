Российские женщины вдвое охотнее мужчин берут ипотеку – исследование

Средний размер ипотечного кредита на покупку квартиры в России вырос на 22,1% за год и достиг 2,26 млн рублей. Среди всех регионов страны размер кредита снизился только в Ивановской и Калужской областях, а также Адыгее. В подавляющем большинстве регионов размер кредита меньше среднероссийского, минимум отмечен в Республике Марий Эл – 1,12 млн рублей. Выше всего он в Москве – 4,39 млн рублей. При этом более 40% тех, кто берет ипотечный заём, не состоят в браке, а средний возраст заемщиков снизился на год.

Эти и другие данные получили аналитики Россельхозбанка, изучив собственную статистику ипотечного кредитования.

Кто брал ипотеку

По данным РСХБ, спустя год семьи остаются главными покупателями квартир в России – на них пришлось более половины (57%) всех выданных ипотечных кредитов. Остальные 43% квартир покупаются не состоящими в браке людьми. При этом особенность федерального рынка ипотечного кредитования в том, что женщины в два раза «смелее» мужчин берут ипотеку в одиночку. Спустя год, впрочем, доля мужчин увеличилась на 1 процентный пункт (п.п.) и достигла 15%, а женщин, наоборот, снизилась на 1 п.п. до 28%.

Семьи закономерно нуждаются в более просторном и, следовательно, более дорогом жилье, и этот сегмент клиентов отличается самым большим средним размером ипотечного кредита – 2,38 млн рублей. Мужчины, которые реже женщин берут ипотеку, при этом готовы выплачивать более дорогой кредит – в среднем 2,26 млн рублей и 2,01 млн рублей соответственно.

В целом россияне занимали 2,26 млн рублей, что на 22,1% выше, чем годом ранее (1,85 млн рублей). Средний возраст заёмщиков практически не изменился и по-прежнему составляет 37-38 лет.

«Анализ активности клиентов показал, что пик по числу сделок за 2019 год пришелся на декабрь, когда было оформлено 13% всех сделок за 12 месяцев. Это отразило зависимость спроса на кредиты от поведения ипотечных ставок: к концу года они достигли минимума и составили от 8% годовых по стандартным программам банка и от 4,7% годовых по программам с господдержкой», – прокомментировала динамику сделок директор департамента розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Ольга Шведова.

Где брали самые большие и малые ипотечные кредиты

За год средний размер ипотечного займа снизился только в трёх региональных филиалах Россельхозбанка: Ивановском – на 5% до 1,59 млн рублей, Калужском – на 1,8% до 1,77 млн рублей и Адыгейском – на 0,4% до 1,45 млн рублей.

В остальных зафиксирован рост. Он минимален в Тамбовском (1% до 1,37 млн рублей), Смоленском (1,7% до 1,63 млн рублей), Новгородском (2,4% до 1,34 млн рублей), Чеченском (3% до 2,02 млн рублей) и Марийском (3,9% до 1,12 млн рублей) филиалах. Максимально размер ипотеки увеличился в Ярославском (49% до 2,41 млн рублей), Амурском (28,7% до 2,37 млн рублей), Ульяновском (27,2% до 1,43 млн рублей), Санкт-Петербургском1 (25,2% до 3,4 млн рублей) и Краснодарском (22,2% до 2,2 млн рублей) региональных филиалах.

Россияне брали ипотечные кредиты самого малого размера в Марийском (1,12 млн рублей), Курском (1,32 млн рублей) и Мордовском (1,33 млн рублей) филиалах. Самые крупные кредиты на квартиру брали в Москве (4,39 млн рублей), в Сахалинском (3,44 млн рублей) и Санкт-Петербургском (3,4 млн рублей) региональных филиалах.

Стоит добавить, что средний размер ипотечного кредита равен или превышает среднероссийский (2,26 млн рублей) только в 12 региональных филиалах. Помимо Московского, Сахалинского и Санкт-Петербургского в их число входят Камчатский, Якутский, Приморский, Хабаровский2, Ярославский, Амурский, Тувинский, Свердловский, Тюменский3 филиалы.